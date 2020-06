Sardegna: al via i corsi gratuiti per operatori del turismo

17:04

Corsi gratuiti in web marketing, e-commerce e turismo, oltre a una serie di consulenze per la pubblica amministrazione: sono le iniziative messe in campo da Marketing01, tra i 30 Google Premier Partner, a sostegno di enti e imprenditori locali in Sardegna per far ripartire il turismo.

"Le ricerche dell'utente medio sono cresciute del 130% mese su mese - spiega il fondatore, Paolo Bomparola -. È evidente come la presenza online sia determinante per la vendita di beni e servizi, ma occorre essere presenti su internet nel modo giusto".



I prossimi corsi, a numero chiuso e su prenotazione obbligatoria, sono per il 5 giugno a Olbia con tema 'Google Ads per e-commerce' e 'Google Ads per la ripresa del turismo'. O. D.