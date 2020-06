Enit: l’Italia torna viaggio dei sogni per i turisti stranieri

di Oriana Davini

12:42

L'Italia non fa più paura ai turisti stranieri, anzi viene addirittura considerata una destinazione Covid-free, iper monitorata e rassicurante: è un cambio di prospettiva che apre spiragli di speranza quello fotografato dal monitoraggio social di Enit.

Secondo i dati raccolti a fine maggio dall'Agenzia per il turismo, infatti, cala lo spazio dedicato dai principali quotidiani europei e americani al tema Covid nella Penisola e aumentano le citazioni relative ai viaggi in Italia.



Visualizzazioni a 300 milioni

Un numero su tutti: le ricerche web sul turismo nel Belpaese producono 300 milioni di visualizzazioni, una cifra pari all'intera popolazione europea.



Roma, Venezia e Milano sono in testa alle ricerche, con un sentiment particolarmente positivo per il Duomo del capoluogo lombardo e la città di Pisa.



La speranza è dunque recuperare almeno un po' del drastico calo di presenze straniere: da gennaio a fine aprile, gli arrivi aeroportuali in Italia sono diminuiti del 65% rispetto al primo quadrimestre 2019. E l'analisi delle prenotazioni aeroportuali tra giugno e agosto per ora mostra ancora un calo dell'87 per cento rispetto all'anno scorso, soprattutto per la mancanza del mercato long haul.