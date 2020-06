08:30

Lasciate alle spalle le incertezze in merito alle procedure di ingresso, la ripartenza dell’estate italiana potrebbe cominciare proprio da Sicilia e Sardegna, due regioni che se possono apparire svantaggiate dal punto di vista dei collegamenti, di sicuro hanno avuto l’opportunità di preservarsi più facilmente dal contagio da covid in un momento di ripresa della macchina turistica molto delicato.

Tante le incertezze

Tuttavia, i nodi al pettine restano tanti e i presidenti delle Fiavet regionali si interrogano sul futuro. Il presidente di Fiavet Sardegna, Gian Mario Pileri, parla di una ripresa quasi inaspettata, che tuttavia ha preso in contropiede molte strutture alberghiere che ancora non sanno se e quando riapriranno. E serve un intervento urgente del Governo a sostegno delle attività delle agenzie.



Incertezza sulle linee guida

Il presidente di Fiavet Sicilia, Giuseppe Ciminnisi, conferma come “Malgrado si sia fatta maggiore chiarezza sulla possibilità di ingresso, rimane ancora incertezza sui dettagli delle linee guida da seguire”.



