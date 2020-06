Zoomarine riparte nel weekend con un’esperienza completa

13:12

Zoomarine è pronto a riaprire i battenti per la prossima stagione estiva a partire da questo weekend. Il parco riapre con nuove regole da rispettare per tutelare al meglio la sicurezza di tutti gli ospiti e dello staff.

Oltre a prevedere quotidianamente le opportune operazioni di sanificazione, Zoomarine ha previsto una postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso, segnaletica e staff dedicato per consentire il regolare accesso alle varie attrazioni e aree di interesse, dispenser di gel igienizzante nelle vie del parco.



Tutte le piscine e le aree acquatiche dell’Acquapark saranno regolarmente accessibili e, come confermato dall’Istituto Superiore di Sanità, rientrano tra i luoghi più sicuri grazie all’azione disinfettante del cloro. Tutte le dimostrazioni con gli animali si svolgeranno all’aperto negli stadi e arene e saranno modulate in base al numero giornaliero di visitatori per consentire la corretta affluenza evitando gli assembramenti.



Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa, ma è altamente consigliato il canale di acquisto online.



“Quello di cui abbiamo bisogno in questo momento - dichiara Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine Italia Spa - sono i momenti di gioia e divertimento in famiglia e con i nostri amici più cari, ricchi di opportunità di grande condivisione da vivere insieme. Tutti i visitatori, con qualche piccola accortezza in più, potranno vivere l’esperienza di Zoomarine come nelle precedenti stagioni”.



Grande novità il lancio della app di Zoomarine che consentirà ai visitatori di ricevere news e comunicazioni in tempo reale, oltre alla possibilità di acquistare prodotti e servizi comodamente sul proprio cellulare.