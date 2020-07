Experienceliguria: al via il sito per scoprire la Liguria autentica insieme ai t.o.

12:28

Al via il nuovo sito www.experienceliguria.it, un contenitore di suggerimenti ed esperienze da sviluppare in Liguria, proposte dagli operatori di tutto il territorio ligure che vorranno aderire all’iniziativa.

Pubblicità

Attualmente il portale raccoglie 270 esperienze suddivise in sei categorie: active, gourmet, borghi, family, mare e Genova-city break. Ma le esperienze continueranno ad aumentare, grazie all’apporto degli operatori che vorranno caricare direttamente la propria esperienza utilizzando o la sezione dedicata del sito o il link diretto.



L’obiettivo è puntare sempre di più sul turismo esperienziale per potenziare e diversificare l’offerta turistica della Liguria, mettendo in risalto le attività del territorio e rendendole più facilmente conoscibili e accessibili al pubblico con uno strumento unitario.



Il progetto di turismo esperienziale e di marketing territoriale arriva non a caso in queste settimane, in questa fase di ripartenza dopo l’emergenza Covid: l’idea è quella di puntare al rilancio turistico della Liguria affiancando alla promozione e alla pubblicità il racconto di tutto quello che si può fare, vedere e soprattutto sperimentare.



“In questa estate così particolare, in cui grande è la voglia di vivere all’aria aperta e in sicurezza, scoprendo luoghi unici, la Liguria ha tante carte da giocarsi anche per scoprire realmente le ricchezze del nostro entroterra - spiega l’assessore al Turismo Gianni Berrino -. Noi abbiamo scelto di puntare sul turismo esperienziale chiedendo ai nostri operatori di essere protagonisti di un racconto pieno di autenticità. Si tratta del frutto di un lavoro di sviluppo del prodotto turistico fatto al fianco degli operatori nel corso del 2019, che vede adesso la luce grazie all’idea del sito sviluppato da Agenzia In Liguria e dedicato alle esperienze per rilanciare il territorio e valorizzare le tipicità in questo difficile momento del post Covid”.



Sul sito è inoltre presente una sezione dedicata ai Food Ambassador, 330 operatori certificati della Milanosanremodelgusto: cantine, frantoi, agriturismi e ristoranti ambasciatori del gusto dove è possibile gustare prodotti tipici di qualità che rappresentano l’identità del territorio.

L’Experience Liguria Team di Agenzia In Liguria è a disposizione per supportare gli operatori con assistenza telefonica, a seguito di una richiesta via mail a: liguriaexperience@agenziainliguria.it