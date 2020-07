16:55

.

Pubblicità

.



Il viaggio del podcast di TTG Italia nelle regioni prosegue con la Sicilia: dall’architettura alle spiagge, passando dalla gastronomia e dall’archeologia, non c’è tipologia di turismo che la regione non possa offrire.



La nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) ha selezionato 5 luoghi da scoprire, alcuni più conosciuti e altri meno noti. Una piccola guida di una delle aree più affascinati d’Italia.