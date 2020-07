Pronta la Carta per regolare accoglienza e ospitalità in Veneto

13:03

L’assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner ha presentato la Carta fondamentale dell’Accoglienza e dell’Ospitalità.

Si tratta di una delle dodici azioni di lancio del Piano Strategico del Turismo, uno strumento che riassume in un decalogo declinato per le diverse tipologie d’accoglienza i valori fondanti per un turismo di qualità in Veneto.

“Il turismo siamo noi – ha detto l’assessore – e siamo noi a decretare il successo o meno di una destinazione. La qualità dell’accoglienza è data dal comportamento di tutti noi. Dobbiamo creare le condizioni affinché il turismo sia vissuto come un bene comune, ma perché lo si consideri tale deve essere una fonte di benessere, di crescita, di occupazione, di ricchezza economica e culturale diffusa, non per pochi ma per l’intera comunità”.



La Carta parte dal riconoscimento di dieci qualità del Veneto, che lo raccontano come una destinazione “per tutti, affidabile, autentica, competente, connessa, bella, informata, sicura, rispettosa e sostenibile”, e si sviluppa attraverso altrettante sezioni che presentano i valori e le linee guida cui devono ispirarsi gli attori del sistema.

La Carta si rivolge fra l'altro a musei, siti archeologici, ville, borghi, castelli, centri storici, parchi e riserve naturali, parchi a tema e divertimento; enti locali e organizzazioni di gestione della destinazione; agenzie di viaggi; strutture ricettive e locazioni turistiche; guide turistiche; attività commerciali.