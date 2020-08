Sardegna, l'allarme degli albergatori: troppe disdette

14:25

Allarme in Sardegna, interessata da un effetto mediatico incontrollato che sta scatenando disdette delle prenotazioni turistiche a raffica.

Pubblicità

E così, mentre calano i positivi certificati, aumentano i tamponi e nonostante i controlli e l'attenzione dei comuni, Federalberghi e Confindustria Turismo lanciano un appello per intervenire sul prosieguo della stagione. Il rischio, come rimarcano i rappresentanti delle due categorie, è che da settembre ci sia il “vuoto assoluto”.



“Tutti sanno che nei giorni di Ferragosto le visite dell'Isola portano il numero di abitanti ad incrementi enormi per milioni di unità – riporta Il Sole24 Ore diffondendo la nota congiunta di Federalberghi e Confindustria Turismo - e non rapportare questi grandi numeri a qualche decina di contagi non sembra giusto. Sappiamo infatti che altre regioni d'Italia stanno registrando un numero superiore di contagi rispetto all'isola”. Secondo Paolo Manca e Nicola Palomba, presidente di Federalberghi Sardegna il primo e Confindustria Turismo il secondo, non sarebbe neanche “opportuno paragonare i rischi di chi decide di andare nelle poche discoteche disponibili e per qualche giorno aperte nell'isola con la sicurezza di una vacanza nei resort, per la maggior parte caratterizzati da un numero elevatissimo di metri quadrati per camera e tendenzialmente chiusi alle visite dei non alloggiati”.



La nota prosegue evidenziando che “probabilmente si stanno scontando alcuni dissapori politici sui quali non vorremmo esprimerci e con i quali non abbiamo nessun legame o responsabilità”. È quindi necessaria un'inversione per evitare che settembre e una parte di ottobre chiudano a zero.



Intanto l'ultimo bollettino ufficiale diramato dall'unità di crisi della Regione Sardegna indica il calo dei nuovi casi, per di più concentrati solo nel Nord dell’Isola. Al momento, sarebbe ancora in via di definizione invece la questione relativa ai tamponi per chi parte e arriva nell'Isola.