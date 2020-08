Fidenza Village oltre lo shopping: arrivano le esperienze sul territorio

12:17

Fidenza Village si fa sempre più destinazione turistica. Il villaggio dello shopping lancia infatti una serie di esperienze sul territorio da abbinare alla visita al villaggio, acquistabili online o in loco.

Le proposte - realizzate in collaborazione con i tour operator locali, Food Valley Travel di Parma e Piacenza Travel - si concentrano sulle aree di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e spaziano dai tour gourmet nella Food Valley d’Italia, alla visita con pernottamento nei romantici Castelli del Ducato, alla scoperta di Piacenza.



Alcuni esempi sono: il ‘Vintage Car Gourmet Tour’, che unisce degustazioni di prosciutto di Parma nei luoghi di produzione alla visita delle colline del Castello di Torrechiara a bordo di auto d’epoca; ‘Andar per Cupole’, che permette di raggiungere i loggioni delle cupole di Piacenza e concedersi un aperitivo a pochi metri dagli affreschi del Guercino; ‘I tesori Gastronomici di Reggio Emilia’, con la visita di un’acetaia tradizionale per imparare a distinguere le diverse nuance di gusto fra frassino, ginepro, ciliegia e i tanti legni in cui matura l’aceto balsamico.