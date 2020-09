La Puglia rilancia il turismo wedding

13:37

Una smart call per sostenere il rilancio del turismo wedding. La mette in campo la Puglia con Pugliapromozione, che che prevede la erogazione di voucher del valore di 1500 euro in favore delle imprese della filiera, che possono farne richiesta, su domanda degli sposi, per le feste di matrimonio organizzate nel periodo dall’1 luglio sino al 31 dicembre 2020.

Il contributo si traduce in uno sconto sui costi della festa nuziale a beneficio degli sposi stessi, come si legge su Hotelmag.



Le richieste da parte delle imprese del settore wedding, nei limiti di un voucher per ogni festa di matrimonio, possono essere presentate sino al prossimo 10 dicembre.