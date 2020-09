Veneto: tre milioni di euro per le pmi del turismo che investono in sicurezza

08:00

È di tre milioni di euro il fondo che la Giunta regionale del Veneto ha deciso di mettere a bando per sostenere le piccole e medie imprese in ambito turistico nell’adeguamento delle loro strutture ricettive al rispetto della normativa anti-Covid.

“Il bando - spiega l’assessore al Turismo della Regione, Federico Caner - è finanziato con fondi già disponibili. Le pmi venete operanti in ambito turistico e ricettivo potranno disporre rapidamente di ulteriori aiuti sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di macchinari e dotazioni, nonché nell’accesso alla fornitura di servizi e per le altre misure sanitarie indispensabili per un’attività turistica in tempi di Covid”.



Obiettivo accrescere la sicurezza del cliente

Il turismo, aggiunge, è la prima voce dell’economia regionale e il turista che viene in Veneto “deve sapere che è messo in atto qualsiasi accorgimento per accrescere la sua sicurezza. In un momento simile, sostenere chi è impegnato con fatica in questo settore produttivo è un dovere anche per il futuro stesso della nostra regione”.



Sul sito della Regione Veneto sarà pubblicato il contenuto integrale del bando; le domande di partecipazione (manifestazioni di interesse) potranno essere presentate dal 16 ottobre al 27 ottobre prossimi; le imprese che, in base ai criteri stabiliti nel bando, rientreranno nell’elenco delle domande ammesse dovranno poi presentare la vera e propria domanda di contributo dal 18 novembre fino al 16 dicembre di quest’anno.