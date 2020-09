Il Piemonte lancia un contest su Instagram: in palio 2 notti in Regione

21:00

Un contest su Instagram per coinvolgere un pubblico ampio di potenziali visitatori: è l’iniziativa del Piemonte, che mette in palio due notti in località turistiche della regione alle 7 migliori fotografie di angoli non consueti del territorio.

Si chiama ‘Il Piemonte che non ti aspetti’ l’attività di promozione turistica sviluppata da VisitPiemonte che si esplicita in un concorso su Instagram che raccoglierà fino al 21 ottobre 2020 gli scatti più originali sui temi della Libertà della Bellezza del Gusto e dello Spirito.



Per partecipare, basta postare sul proprio profilo una foto oppure un video, un collage o gallery fotografica, che esprima in modo originale la propria vacanza ideale in Piemonte. Il tutto, usando gli hashtag #ilPiemontechenontiaspetti e #VisitPiemonte, taggando inoltre l’account Instagram @Visit_Piemonte e @LonelyPlanet.



La giuria è composta da Marzia Baracchino, direttore Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Luisa Piazza, direttore Generale di VisitPiemonte, da Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet, da Andrea Cerrato, presidente dei Consorzi del Piemonte, da Umberto La Rocca giornalista e direttore della piattaforma di news Open e Pietro Contaldo, presidente dell’associazione Igersitalia.



Testimonial del contest è Federica Piersimoni, nota travel influencer, insieme alla vasta community degli Instagramers Italia.