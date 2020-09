Il messaggio di Papa Francesco: “Solidarietà al turismo, duramente colpito dal Covid”

12:21

“La pandemia ha colpito duramente questo settore così importante per tanti Paesi. Rivolgo il mio incoraggiamento a quanti operano nel turismo, in particolare alle piccole imprese famigliari e ai giovani”. Con queste parole, in occasione della Giornata mondiale del Turismo, Papa Francesco ha voluto esprimere la sua vicinanza all’industria dei viaggi, messa in ginocchio dalla pandemia Covid.

Il Pontefice ha voluto dare un messaggio di solidarietà al settore, auspicando che le difficoltà “possano presto risolversi”.



Parole “di importanza straordinaria” quelle di Papa Francesco per il ministro dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, “per far capire al a tutti i decisori politici italiani e europei che il turismo è il settore più drammaticamente colpito dalla crisi”.