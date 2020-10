La Toscana a TTG di Rimini: “Esserci per ripartire insieme”

14:44

“Esserci per ripartire insieme”. Con queste parole la Toscana conferma la sua presenza all’edizione 2020 di TTG Travel Experience. “L’agenzia regionale del turismo riprende l’attività fieristica in presenza – spiega Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica -,un segnale importante per gli eventi espositivi dove la Toscana partecipa con una forte convinzione di ripartenza. In questi mesi abbiamo mantenuto attiva, nell’unica forma possibile ovvero quella online, la programmazione, attraverso una rete strutturata con imprese e Ambiti turistici per proporre nuovi prodotti, servizi e motivazioni di viaggio che hanno beneficiato anche del traffico generato dalla campagna di promozione. Tornare in presenza rappresenta una opportunità per alimentare il sistema economico”.

Lo stand

Toscana Promozione Turistica e 33 aziende co-espositrici accoglieranno i visitatori in uno stand di 400 mq “concepito come l’archetipo di una città ideale”, a cui farà da sfondo la campagna di promozione ‘Toscana, Rinascimento senza fine’, studiata dall’agenzia regionale del turismo, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana



Un panel

È previsto, invece, per mercoledì 14 ottobre, dalle 12.30 alle 14.30, presso la Sala Noce il panel dal titolo ‘Toscana, Rinascimento senza fine’, che vedrà l’intervento del direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo, e si focalizzerà su 5 ambiti: ‘Viaggio nelle terre di Pisa: itinerari culturali, enogastronomici e naturalistici nella Toscana autentica’; ‘Percorsi, storie e segreti delle Terre di Siena – 81 itinerari alla scoperta di un territorio unico’; In viaggio con Dante nel Mugello e nella Romagna Toscana. A piedi e in treno tra Firenze e Ravenna; Una Versilia unita e compatta; Pistoia crocevia di cammini: arte, natura, cultura e tradizioni. Dall’Anno Iacobeo alla Porrettana Express.