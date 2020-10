Naturarte in Basilicata, parte il progetto ‘en plein air’

17:25

La Basilicata, dopo il successo planetario di Matera nel 2019, vuole superare la sua potenzialità monoprodotto e lancia una nuovo percorso di scoperta delle ricchezze turistiche della destinazione partendo dalla sua offerta natura.

“I dati del 2020 – dice a TTG Travel Experience Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata – mostrano che le aree che hanno attirato più turisti, in un anno certamente particolare e complicato, sono il mare ma anche le zone interne, quelle che compongono il sistema dei grandi parchi della regione”.



Da qui l’idea di mettere insieme l’offerta di queste zone, 5 parchi fra regionali e nazionali, che si presentano in maniera unitaria per il turismo. Il progetto si chiama Naturarte Basilicata ‘En plein air’ e ha l’obiettivo di valorizzare come strumenti di accoglienza e sviluppo turistico la natura, la cultura e le comunità del territorio.



“Ci preoccupiamo della tutela ma anche dello sviluppo del territorio - ha aggiunto Gianni Rosa, assessore all’ambiente della regione – con un progetto che prevede una serie di eventi contemporanei realizzati contestualmente dai 5 parchi, con attività che coinvolgono i territori”.