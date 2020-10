La Costa Smeralda entra nell'era del 'dopo Aga Khan'

12:07

La vendita di Geasar al fondo F2i scrive la parola fine alle attività di Karim Aga Khan sulla Costa Smeralda. O almeno così è in parte.

Come riportato da La Nuova Sardegna, vendendo l’80% di Geasar, la società di gestione dell’aeroporto di Olbia, l’Aga Khan ha sicuramente cercato di far fruttare al meglio l’operazione.

Ma la società è stata ceduta a un gruppo “forte e specializzato nel settore, che potrà dare prospettive a Geasar, un vero fiore all’occhiello per come ha saputo crescere e dare qualità all’aeroporto” spiega Claudio Miorelli, il manager ora in pensione che ha seguito per 30 anni l’Aga Khan nei progetti di sviluppo della Costa Smeralda e di Alisarda-Meridiana.



Karim Aga Khan non avrebbe quindi rotto del tutto con la Sardegna, rimanendo fortemente legato allo Yacht club Costa Smeralda, di cui resta presidente. Di fatto, in giugno l’Aga Khan ha aperto la stagione turistica della Costa Smeralda, anche se i suoi ex grandi alberghi sono passati da anni in altre mani, quelle del Qatar. Il suo yacht Alamshar, attraccato alle banchine vuote, ha dato in qualche modo un segnale positivo malgrado il Covid.



Karim Aga Khan resta poi socio del Consorzio Costa Smeralda e mantiene anche la sua villa. E l’architetto Enzo Satta segue ancora i progetti per lo Yacht Club: “Il principe continua a voler migliorare ciò che può migliorare, ha lasciato un’impronta positiva ovunque. Spero che continui così anche la nuova proprietà della Geasar”.



Rino Cudoni, presidente del consiglio comunale, aggiunge: “Gli arzachenesi e i galluresi hanno un grosso debito di riconoscenza: il principe ha creato dal nulla la Costa Smeralda. Nell’aeroporto di Olbia adesso ci sono altri, come è successo qui per gli investimenti immobiliari. Aspettiamo ancora i progetti, da anni”.

Progetti che per l’aeroporto Costa Smeralda d’ora in poi saranno seguiti da F2i con il suo socio sardo, la Fondazione di Sardegna, mentre per la Costa Smeralda il riferimento è Qatar Investments, con il ramo operativo italiano Smeralda Holding.