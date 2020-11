Stromboli: nuova esplosione dal cratere

21:00

Ancora cenere su Stromboli. La nuova esplosione del vulcano non ha causato danni a persone o cose, anche se è stata registrata dall’Istituzione nazionale di geofisica e vulcanologia e si è manifestata anche con l’emissione, appunto, di cenere.

Inoltre è stata registrata una frana durata 4 minuti. Per quanto riguarda invece l’ampiezza del tremore vulcanico, come riporta corriere.it, non si segnalano variazioni significative.



L’esplosione è stata osservata anche tramite le telecamere di sorveglianza.