L’Italia vince ai Sun Travel Awards 2020

15:59

Italia protagonista dei Sun Travel Awards 2020. Il noto tabloid inglese ha premiato il nostro Paese come meta privilegiata per le vacanze a base di sicurezza e relax.

Pubblicità

I turisti britannici optano per il Belpaese perfino nell'anno più duro per il turismo, giudicandolo in grado di fronteggiare le difficoltà in maniera esemplare e classificandolo come icona di quel concetto di 'slow travel' che tanto piace oltremanica.



Come riporta sputniknews.com, l'Italia ha superato mete come Stati Uniti e Grecia. Una scelta sicuramente difficile per il Sun che ha comunque omaggiato tutto il settore riconoscendone gli sforzi dimostrati nelle circostanze più buie di questi mesi.



Gaia Guarino