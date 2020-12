La Sardegna punta sul grande sport per promuoversi

13:38

Una campagna di comunicazione istituzionale mirata per settori e con i grandi eventi sportivi in primo piano, per promuovere la Sardegna guardando al futuro.

“Un’azione che ha già dato risultati soddisfacenti in una stagione fortemente compromessa dall’emergenza sanitaria – ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa (nella foto) -. La campagna innovativa con i testimonial del Cagliari Calcio e della Dinamo Basket ha avuto un particolare successo, confermando che lo sport rappresenta uno strumento importante nella promozione turistica della Sardegna. Le azioni tradizionali non sono più sufficienti, perciò punteremo sempre più sulla strategia digitale, che ci consente di arrivare ovunque e di mostrare una terra capace di affascinare grazie a un patrimonio ambientale e paesaggistico eccezionale per qualsiasi tipo di evento”.



Per il 2021, si legge su Hotelmag, sono programmate diverse manifestazioni sportive nazionali e internazionali, che potranno contribuire alla promozione dell’immagine dell’Isola nel settore dei grandi eventi sportivi. “Più in generale – ha precisato Chessa -, realizzeremo promozioni per andare oltre i consueti mesi estivi, puntando anche sulle zone interne, ricche di storia, cultura e tradizioni, rendendo la Sardegna sempre più competitiva nello scenario internazionale e contribuendo alla fondamentale destagionalizzazione dei flussi turistici. La ripresa del mercato turistico, come terminerà l’emergenza, ci deve trovare pronti ad accogliere i turisti”.