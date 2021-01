Genova rilancia: notte extra e city pass gratuito per i turisti

13:21

Due notti in albergo al prezzo di una. È questa l'iniziativa promossa dal Comune di Genova insieme alla Camera di Commercio per rilanciare il turismo nel 2021.

Al progetto saranno destinati 500mila euro dei proventi dell'imposta di soggiorno e per promuoverlo verrà realizzato insieme a Genova Film Commission uno spot pubblicitario con la regia di Michele Rovini.



"I primi turisti che torneranno a soggiornare nei nostri alberghi - ha indicato il segretario generale Camera di Commercio, Maurizio Caviglia - saranno premiati con una notte in regalo e con il City pass gratuito che permetterà loro di scegliere fra alcune esperienze, tra cui la mostra di Michelangelo, la visita all'Acquario o la visita guidata del centro storico, e che includerà anche il trasporto sui mezzi Amt". A. D. A.