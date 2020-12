Volotea, l’A319 entra in flotta a Genova

12:51

Novità per la flotta Volotea a Genova. Come già accaduto nello scalo di Venezia, la low cost ha ricevuto in consegna un A319, che farà base al Cristoforo Colombo a partire dal 2021.

L’aeromobile di casa Airbus consentirà al vettore di aumentare la capacità del 25% su ogni volo e di offrire un’esperienza di viaggio più comoda, confortevole e sicura, nonché meno impattante sul piano delle emissioni.



L’A319, inoltre, ha un raggio di volo di 3.500 km (1.000 in più rispetto ai B717) e consentirà, perciò, alla compagnia di raggiungere nuove destinazioni più lontane da Genova.



“L’avvio delle operazioni a Genova con l’Airbus A319 – spiega in una nota Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -, oltre a permetterci di trasportare un numero maggiore di passeggeri verso destinazioni ancora più distanti, garantendo comfort, sicurezza e qualità del servizio a bordo, lancia un segnale di speranza per tutto il comparto turistico, così duramente provato dal clima di incertezza. L'A319 è un velivolo eccellente molto diffuso nel mercato, che ci permetterà di offrire ottime prestazioni, sviluppando la nostra flotta a lungo termine”.



Per quanto riguarda l’operativo dallo scalo ligure, Volotea ha confermato per le feste natalizie un focus su 6 rotte alla volta di Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Lamezia Terme e Parigi.