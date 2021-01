Portale Sardegna, accordo con Tantosvago per rilanciare Welcome to Italy

12:07

Portale Sardegna ha stretto una partnership con Tantosvago per integrare in white label l’offerta Welcome to Italy su alcune tra le principali piattaforme di welfare italiane.

Tantosvago si occupa di creare esperienze dedicate al mondo corporate, con particolare riferimento a rewarding, incentive, loyalty, promozioni creazione di contenuti, regalistica e servizi di welfare aziendale. Tramite una capillare rete distributiva presente in ogni regione della Penisola, propone una vasta gamma di selezionati pacchetti di soggiorno.



L’accordo si colloca nella strategia distributiva di Portale Sardegna relativa alla nuova business unit Welcome to Italy, sviluppata in partnership con Welcome Travel e che sta suscitando sempre più l’interesse di grossi player di settore.

Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna, a spiegato: “Oggi compiamo un ulteriore passo in avanti nel nostro progetto Welcome to Italy. Le piattaforme welfare rappresentano un canale sempre più strategico nel nostro settore e il Gruppo Portale Sardegna amplia sensibilmente il bacino di potenziali utenti che possono usufruire delle nostre proposte, mettendo a disposizione dei dipendenti di numerose aziende la possibilità di scegliere, per il loro welfare, una delle nostre esperienze sull’intero territorio italiano. La chiusura di questo accordo con un interlocutore come Tantosvago, dimostra che, attraverso Welcome to Italy, il nostro Gruppo possiede opportunità tali da ambire a volumi di transato per noi impensabili fino a pochi mesi addietro”.



Matteo Romano, ceo & founder di Tantosvago, ha aggiunto: "In un clima in cui sono mutati i consumi e le aspettative di vacanze, grazie all'accordo con Welcome To Italy siamo in grado di completare l'offerta con tutte le migliori esperienze di viaggio. Tantosvago è in grado, grazie alla propria tecnologia, di garantire l'integrazione e l'accesso a questo nuovo mercato, in tempi rapidissimi e in modo certificato. Welcome To Italy sarà indubbiamente la prima opzione nel panorama delle vacanze in Italia".



L’accordo prevede la corresponsione da parte di Portale Sardegna di una commissione lorda sul transato relativo al prodotto Incoming Italy che verrà convogliato, attraverso le piattaforme di Tantosvago, sui siti di e-commerce del Gruppo Portale Sardegna. L’integrazione in white label sulle piattaforme di Tantosvago è prevista entro la fine di marzo 2021.