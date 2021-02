Enit e Dimore storiche, accordo per la promozione

12:46

Prende il via il protocollo d’intesa siglato da Enit e dall’Associazione dimore storiche italiane volta alla creazione di strategie comuni per la promozione della rete delle dimore di Adsi.

“Vogliamo potenziare il patrimonio identitario della rete delle dimore storiche come presidi di memoria e cultura – è il commento del presidente dell’Enit Giorgio Palmucci -. Un particolare valore aggiunto per investire sul turismo di prossimità e una leva strategica per declinare i nuovi trend dinamici del turismo post emergenza Covid”.



Le attività previste dalla convenzione vanno dalla partecipazione a eventi fieristici di promozione dell’offerta turistica all’elaborazione di itinerari volti a scoprire l’identità storica, culturale e artistica italiana.



“La rete delle dimore – conclude il presidente Adsi Giacomo Di Thiene -, fornisce un accesso specifico al mondo dell’enogastronomia italiana, elemento fondamentale della nostra cultura e tradizione da sempre apprezzato anche all’estero. Un patrimonio la cui diffusione e qualità potrebbe davvero diventare strategico per la ripartenza del Paese se adeguatamente sostenuto”.