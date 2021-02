Sicilia, Italy Sotheby’s International Realty apre un ufficio a Noto

21:00

Italy Sotheby’s International Realty approda in Sicilia. La divisione alberghiera controllata della prestigiosa casa d’aste statunitense ha scelto la regione per l’apertura del suo decimo ufficio nella Penisola.

L’ufficio, inaugurato a inizio febbraio si trova a Noto, in piazza Municipio.



“Negli ultimi mesi, già a partire dalla seconda metà del 2020, l’interesse per la Sicilia è fortemente aumentato, con picchi ad agosto e settembre superiori al 2019, in particolare per quanto riguarda l’acquisto della seconda casa e con un trend crescente di investitori che qui comprano o costruiscono – spiega in una nota il managing partner di Italy Sotheby’s International Realty, Lodovico Pignatti Morano -. In questo panorama l’apertura di Noto, dopo l’inaugurazione dello scorso luglio sul Lago Maggiore, ci garantisce una copertura completa sul territorio italiano, da nord a sud”.



Il nuovo ufficio di Noto - base operativa del team Sicilia attualmente composto da 10 professionisti attivi su tutto il territorio - sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono vendere, comprare o affittare in Sicilia, soprattutto a fronte dello sviluppo che ha caratterizzato questa regione negli ultimi anni.



Attualmente sono 35 le proprietà in portfolio nella regione (tenute storiche e Relais de charme a ville fronte mare, castelli e aziende vinicole), di cui 13 a nella città Patrimonio Unesco.



Da Palermo a Modica, si tratta di proposte esclusive che incontrano l’interesse di acquirenti provenienti da ogni parte del mondo.



“Ormai da alcuni mesi – spiega Lodovico Pignatti Morano - stiamo assistendo al fenomeno del cosiddetto south working, ovvero uno smart working su ampia scala che individua nelle regioni del Sud, come la Sicilia, location privilegiate per chi voglia lavorare a distanza immerso nella tranquillità e a contatto con la natura, respirando i profumi della macchia mediterranea, con una vista mozzafiato sul mare. Perché, oggi più che mai, a fare la differenza è la qualità della vita”.