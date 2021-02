L’Emilia Romagna sbarca sugli smartphone: nuovo sito e una app

11:40

Cambia la veste grafica ma anche la funzionalità il sito di promozione turistica dell’Emilia Romagna. Il sito, www.emiliaromagnaturismo.it, gestito da Apt Servizi Emilia Romagna, si trasforma per essere sempre più facilmente accessibile da smartphone e permettere la personalizzazione dell’esperienza di vacanza in Emilia Romagna.

Anche contenutisticamente il sito presenta un approccio nuovo: non più la canonica presentazione delle informazioni; al suo posto un approccio che si basa sulle fasi che ogni utente effettua prima di mettersi in viaggio: scoprire cosa offre il territorio, farsi ispirare da proposte e idee, conoscere gli eventi in programma e pianificare la propria esperienza di vacanza.



L’utente può quindi avvicinarsi all’Emilia Romagna partendo dai suoi interessi personali (arte&cultura, natura&outdoor, riviera, sport, terme&benessere, Food Valley, Motor Valley, Wellness Valley, Mice), oppure procedere alla scoperta della Regione per località o ancora attraverso le sue destinazioni turistiche.



Si può scegliere tra oltre 100 itinerari dalle 24 alle 72 ore per famiglie, coppie o amici/viaggiatori individuali, a seconda degli interessi o esperienze. Il portale è collegato con il blog ufficiale TravelEmiliaRomagna, quotidianamente aggiornato con nuovi contenuti (oltre 1000) ispirazionali e informativi (relativi a città d'arte, borghi e castelli, enogastronomia, turismo lento e benessere, motori, eventi) su tutto ciò che accade.



Il sito è anche una app disponibile sia in versione IOs che Android, che impiega la geolocalizzazione per fornire info utili a chi si trova già sul luogo della propria vacanza.