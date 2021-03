VisitRimini entra a far parte di European Cities Marketing

15:55

VisitRimini è entrata a far parte di European Cities Marketing, la più grande associazione no profit di DMO europee che conta tra i suoi membri città come Barcellona, Copenaghen, Londra e Parigi oltre a destinazioni che, pur non essendo capitali, fanno del marketing territoriale una strategia vincente. È la prima volta che Rimini è accolta in un network internazionale di città di eccellenza nelle strategie di marketing.

"Siamo parte di una comunità internazionale"

"Dopo un anno di attività siamo pronti ad entrare a far parte di una comunità internazionale - afferma Stefania Agostini, presidente di VisitRimini -, per dare coerenza sempre di più alle linee guida della nostra città e della nostra regione e guardando in prospettiva per fare degli investimenti e sentirsi partecipe di una comunità più vasta e internazionale, fatta di tante città metropolitane e destinazioni importanti meno note, molte delle quali si stanno facendo onore acquisendo competenze ed esperienze molto importanti".



Una comunità di città che sanno di doversi costruire una loro credibilità, un loro appeal e una loro brand reputation “per diventare - sottolinea Agostini - una vera scelta per chi cerca destinazioni affidabili, capaci e interessanti al di là delle capitali europee. Ci puntiamo molto e abbiamo raccolto opinioni molto positive delle città italiane che ci hanno preceduto”.



Per accedere al network europeo è necessario essere presentati da almeno due membri. Per VisitRimini la presentazione è stata fatta da Bolzano e Torino.

Entrando a far parte di ECM VisitRimini potrà godere di una notevole visibilità internazionale partecipando allo scambio di informazioni e best practice, all’attività di promozione, all’accesso a ricerche di settore e benchmark delle destinazioni, alla formazione.



"European Cities Marketing - ricorda Pier Paolo Mariotti, delegato per la città di Bolzano in ECM da oltre dieci anni - è la più grande e rappresentativa associazione di DMO europee. Esserne parte significa acquisire le più moderne conoscenze che derivano da un selezionato numero di best practices e che permettono di attuare politiche di benchmark turistico ai massimi livelli".



"Un'opportunità per fare rete"

Anche Torino è membro di lunga data di ECM, essendo entrata nel network oltre 2 anni fa: “Questo netwok - spiega Marcella Gaspardone, dirigente generale di Turismo Torino e Provincia - è sempre stato vicino alle DMO nell'ottica di fornire loro un valido e attento supporto nell’impostare e attuare le proprie strategie di marketing. Nell'epoca Covid-19 risulta ulteriormente importante il fare rete tra gli operatori e proprio in quest'ottica il far parte di questo ‘gruppo’ non può che essere un'opportunità unica per accrescere le proprie conoscenze”.