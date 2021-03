08:01

Sembravano la vittima designata della pandemia. E invece riservano sorprese. Sono i viaggi di gruppo, che paiono aver trovato una nuova vita e anche una nuova vitalità proprio nell'anno in cui uno meno se lo sarebbe aspettato, secondo quanto emerge nel servizio pubblicato sulla Digital edition di TTG. "Su settembre e ottobre del 2020 abbiamo avuto dei gruppi interessanti - racconta Marcello Benevento, coo di Ada Tour -; poi ovviamente quelli su novembre e dicembre sono saltati per la situazione epidemiologica, ma noi ci crediamo". Tanto è vero che per la nuova stagione "abbiamo 15 tour programmati fino a ottobre - continua il manager -. I primi erano per Pasqua, e purtroppo sono saltati, ma confidiamo nel resto della stagione".



PROSEGUE SULLA DIGITAL EDITION DI TTG A QUESTO LINK