Gnassi, Rimini: “Investiamo per l’estate 2021”

13:25

“In questi mesi e in queste settimane si moltiplicano le notizie di investimenti e di progetti di riqualificazione dell’intero settore turistico riminese”. Lo afferma Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, evidenziando, si legge su HotelMag, come si tratti di buone notizie che vanno ad aggiungersi ai lavori avanzati sui tratti del parco del mare e agli interventi sulla rete museale nell’area urbana storica.

“È come se il nostro tessuto turistico, in una fase difficilissima del Paese, si preparasse alla ripartenza – aggiunge Gnassi -. È un evidente segno di fiducia da parte di una città che anche dopo la pandemia vuole confermare la sua posizione di punta nazionale e mediterranea. I competitor internazionali e interni stanno accelerando sul fronte delle campagne vaccinali per raggiungere in tempi brevi lo stato di destinazioni covid free, e credo che quest’anno questa sarà una condizione di vantaggio per le località turistiche perché permetterà di muoversi per la vacanza”.



I prossimi due mesi saranno decisivi per configurare la stagione estiva, e Rimini intende puntare a un livello alto. “Noi – conclude il sindaco – ci stiamo preparando con tutte le cautele del caso a un 2021 che possa segnare un nuovo inizio”.