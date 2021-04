Torino si aggiudica le finali di Coppa Davis 2021

13:29

Il grande tennis riempie la scena sportiva torinese. Dopo le Atp Finals 2021, che si disputeranno dal 14 al 21 novembre, il capoluogo piemontese ospiterà le finali di Coppa Davis, come riporta Hotelmag.

“Ripartire sapendo che Torino sarà teatro di questo prestigioso torneo è emozionante e ci fa guardare al futuro con speranza”, ha affermato l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, nell’apprendere la notizia che la città, insieme con Innsbruck e Madrid, sarà una delle sedi della competizione tennistica, in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021.



Ogni città sarà sede di due dei sei gironi da tre squadre. Nel Pala Alpitour Arena di Torino si sfideranno Croazia, Australia e Ungheria per il gruppo D; Italia, Usa e Colombia per il gruppo E. La capitale spagnola ospiterà due quarti di finale e Innsbruck e Torino un quarto di finale ciascuna.