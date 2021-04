Ravenna scommette sul traffico crocieristico

12:28

Ravenna punta sul traffico crocieristico per sviluppare il turismo sul territorio. Per questo lancia un piano di riqualificazione dell’attuale terminal e dell’area circostante, che diventerà un ampio parco pubblico a beneficio dei turisti e della città. Ma, soprattutto, il nuovo terminal, che potrà accogliere circa 300mila passeggeri l’anno, potrà offrire nuove opportunità in relazione a soggiorni pre e post crociera, escursioni e servizi a terra. Inoltre, è prevista una collaborazione con gli aeroporti di Bologna, Rimini e Forlì.

