Friuli Venezia Giulia: l'esperienza di viaggio inizia in agenzia

di Gaia Guarino

10:58

Il Belpaese farà la parte del leone durante l'estate 2021: sono queste le previsioni per la stagione che verrà e a confermarlo sono le parole di Remo Vangelista, direttore di TTG Italia, durante la presentazione del webinar organizzato da PromoTurismoFVG in collaborazione con TTG.

Il territorio raccontato in adv

"Intendiamo raccontare il territorio - ha spiegato Vangelista -. Si tratta di un progetto articolato partito da un sondaggio tra gli adv nei quali si chiedeva cosa ritenessero necessario per vendere il prodotto Italia". Da qui la creazione di una serie di contenuti confluiti in uno speciale sulla testata e nel webinar che oggi porta il FVG in agenzia e si racconta.



Gli strumenti per il trade

A disposizione del trade una serie di strumenti per organizzare da dietro la scrivania ciò che occorre per arricchire il soggiorno dei propri clienti. Sul sito turismofvg.it, nella sezione 'Mare', dove è possibile scoprire destinazioni e località costiere, si aggiunge un portale dedicato alle spiagge (spiaggiafvg.it) per prenotare da adv ombrelloni e sdraio e ottimizzare le tempistiche. Infine, le 13 esperienze del Sea&Taste calendarizzate lungo tutta l'estate, con partenze da Lignano Sabbiadoro, Grado e dal golfo di Trieste e destinate a tutti i target. Una vacanza trasversale, multiesperienziale e fortemente digitalizzata, per vivere il Friuli Venezia Giulia al 100 per cento.