Trentino Marketing: Giovanni Battaiola è il nuovo presidente

13:29

Giovanni Battaiola è il nuovo presidente di Trentino Marketing. La nomina è stata formalizzata nel corso dell’assemblea dei soci, che ha provveduto anche a eleggere con altri quattro consiglieri: Ilaria Dalle Nogare, Elisa Maccagni, Luciano Rizzi e Maurizio Rossini. Si attua così, si legge su Hotelmag, quanto previsto dalla riforma varata dalla Giunta provinciale nel 2020 con l’obiettivo di garantire maggiore rappresentatività nel board chiamato a elaborare le strategie della promozione turistica e territoriale. Il nuovo consiglio di amministrazione ha mandato triennale.

“Siamo consci dell’importante ruolo di Trentino Marketing e del buon lavoro sin qui realizzato – ha commentato Battaiola, che guida Asat/Federalberghi Trentino -. Cercheremo di dare un valido apporto nel definire le strategie di marketing e promozionali per il rilancio del turismo trentino in questa difficile fase, in uno spirito di forte alleanza con tutte le componenti del sistema trentino”.