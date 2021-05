11:55

C’è il via libera del Cdm al Sostegni Bis. Il decreto, che destinerà 40 miliardi a sostegno delle imprese e dei soggetti colpiti dalle restrizioni anti Covid attuate nei primi mesi del 2021, contiene 77 articoli e un pacchetto di provvedimenti a sostegno del comparto turistico.

Dovrebbero ammontare a 3,3 miliardi i fondi destinati al settore. Di questi, 150 milioni andranno a sostegno di agenzie, tour operator, strutture turistiche, guide, città d’arte, mentre un fondo di 50 milioni di euro andrà in favore dei Comuni classificati dall’Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica con località Patrimonio Unesco.



Previsti anche contributi per i lavoratori stagionali e sgravi contributivi per gli operatori del turismo e del segmento termale.



Confermata, inoltre, l’estensione del Bonus Vacanze alle agenzie e ai tour operator.



Fisco e ammortizzatori

Sul piano fiscale, si legge su ilsole24ore.it, slittano al 30 giugno la notifica di oltre 40 milioni di cartelle estattoriali e la sospensione del pignoramento delle quote di stipendi e pensioni.



Prorogato di ulteriori 60 giorni (fino al 28 agosto) il blocco dei licenziamenti per le imprese che richiedono la cassa Covid fino al 30 giugno. Dal primo luglio, inoltre, le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.