'Bologna Welcomes you': in omaggio la seconda notte in hotel

Destinazione Bologna ha messo a punto una strategia per la stagione primaverile ed estiva che prevede, tra le altre cose, un’offerta di soggiorno dedicata,’Bologna Welcomes You’.



Dal 21 maggio al 1 agosto, chi prenota una notte per il week-end in una delle strutture convenzionate, riceve in omaggio la seconda notte e una Card speciale che dà accesso al meglio della cultura cittadina, con ingresso gratuito al complesso delle Due Torri, a tutti i musei dell’Istituzione Bologna Musei, scontistiche sulle visite guidate e posti riservati per le proiezioni di Sotto le Stelle del Cinema, a cura di Cineteca di Bologna. Inoltre, sempre grazie alla Card, i turisti otterranno uno sconto del 10% presso tutti i ristoranti, i pub e le birrerie aderenti.



Tutto il processo di selezione delle offerte e di accesso ai servizi sarà gestito online, attraverso il sito bolognawelcome.com, così da evitare attese o occasioni di assembramento. Durante il soggiorno in città, i visitatori avranno a disposizione anche la nuova app MyBologna, che consente di parlare a distanza con i punti informativi, di spostarsi in città e nel territorio metropolitano, di ricercare e prenotare ristoranti nonché di prenotare esperienze e tour.