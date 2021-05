Zoomarine riapre dal 17 giugno. Ecco tutte le novità

08:47

Zoomarine riaprirà ufficialmente il prossimo 17 giugno. Nel complesso saranno 25 gli eventi in programma per la stagione estiva. Tra le novità di quest’anno il lettino incluso nel biglietto di ingresso al parco.

Il 17 e il 18 giugno si riapre con un omaggio a bambini e ragazzi fino ai 16 anni: per loro, accompagnati da un adulto pagante, l’ingresso al parco sarà gratuito.

Fra le novità, torna quest’anno lo spettacolo dei tuffatori e arriva ZooScuola Guida, un percorso all’aperto che unisce divertimento ed educazione per i più piccoli. Il museo del Selfie, il primo in Italia, sarà un vero e proprio museo interattivo che si estende su una superficie di 400 metri quadrati, composto da 25 postazioni dove il pubblico potrà apprendere storia e cultura del selfie e divertirsi a scattare foto. Riapre anche il cinema, che si trasforma in un Roller Coaster 4D. Sempre presenti i circa 400 animali ospitati nel giardino zoologico, da ammirare insieme alle rinnovate dimostrazioni educative di delfini, foche, leoni marini, pappagalli e animali da compagnia.



Dal 19 giugno Zoomarine metterà a disposizione la possibilità di trascorrere una serata al parco acquistando un biglietto che prevede animazione, uno speciale show dei tuffatori, attrazioni, pizza e cinema all’aperto per i bambini.

Il parco ha poi attivato una sinergia con la Pro Loco, le associazioni e gli operatori turistici del territorio per valorizzare il Lazio, con l’obiettivo di incrementare la rete turistica locale.