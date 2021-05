Un Convention bureau per Milano: le strategie per il Mice

di Gaia Guarino

14:02

Il rilancio della Lombardia passa anche attraverso la costituzione del Convention Bureau della città di Milano, nato durante la pandemia. Una necessità che si faceva sentire da tempo e che ha finalmente preso forma attraverso una strategia che, come spiega Luca Martinazzoli di Milano & Partners, si articola su quattro punti-chiave. "In primis il desiderio è quello di lavorare insieme abbracciando le trasformazioni e sfruttando le piattaforme di lavoro condivise", commenta.

Milano, inoltre, ha deciso di investire dando priorità al Mice a livello internazionale puntando, in un momento così complicato, sui suoi punti di forza come le infrastrutture e una filiera che ha dimostrato di sapere accogliere piccoli e grandi eventi.



"Vediamo un interesse da parte dei mercati esteri per ciò che concerne la programmazione dei prossimi anni", aggiunge Martinazzoli. A luglio arriverà infine una campagna di comunicazione disegnata in occasione della ripartenza dei congressi, mantenendo il focus su Europa e Nord America nel breve termine e sull'Asia nell'ottica di una ripresa tra 2-3 anni.