Stato d’emergenza, il Governo valuta lo stop

10:09

Lo Stato d’emergenza, in scadenza il 31 luglio, potrebbe non essere rinnovato. Secondo quanto si apprende da Repubblica.it, visto l’avanzamento della campagna vaccinale, il Governo starebbe valutando l’ipotesi di far decadere la misura per dare un segnale di normalità e preparare l’uscita dalla fase critica dell’emergenza.

Dovrebbe, invece, rimanere operativa fino alla fine dell’anno la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo.



Resta comunque l’incognita delle nuove varianti del Covid-19. Il mantenimento dello Stato d’emergenza consentirebbe, infatti, all’Esecutivo di emanare con urgenza provvedimenti e restrizioni per fronteggiare l’arrivo di una nuova variante.