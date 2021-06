L’Italia sempre più bianca: 4 nuove regioni dal 14 giugno

10:10

Lunedì cambierà ancora la mappa dell’Italia. E saranno 4 le Regioni che andranno a unirsi al gruppo delle zone bianche, dove le restrizioni sono al minimo.

Si tratta di Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, che stando alle previsioni elaborate in base alle cifre hanno tutti i numeri per rientrare nella fascia più ambita.



Come riporta ilsole24ore.com, inoltre, dalla settimana seguente la ‘macchia bianca’ potrebbe allargarsi. Dal 21 giugno infatti potrebbero passare in zona bianca anche Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Provincia di Bolzano.



Tra le novità più importanti per le zone bianche, la cancellazione di coprifuoco. Le uniche misure presenti sono quelle del distanziamento, dell’igiene e delle mascherine. Via libera a fiere, congressi, parchi a tema, sale giochi, piscine e feste di nozze. Vige ancora il divieto di ballare in discoteca, ma è allo studio una misura che consenta questa attività a chi è munito di green pass.