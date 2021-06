Draghi sulla variante Delta in Uk: “Per ora la quarantena non è necessaria”

11:22

“Bisogna essere pronti a reagire in maniera tempestiva, se dovessero ricominciare ad aumentare i contagi dovremmo reinserire la quarantena per chi arriva dall’Inghilterra, ma per ora no”. Questa la risposta del premier Mario Draghi sull’atteggiamento del Governo in merito alla cosiddetta variante Delta. “Per ora – ha continuato Draghi – non c’è motivo di un ripensamento sulle riaperture. Dipende molto dalla dimensione dei contagi, ma non è quello che vediamo in altri Paesi europei. Spagna e Grecia non mettono quarantena dall’Inghilterra”.

I mancati guadagni

Intanto da un’analisi Coldiretti, riportata da rainews.it, emerge come rinunciare al mercato britannico costerebbe al nostro Paese qualcosa come 1,5 miliardi di mancati introiti tra alloggio, alimentazione, trasporti, divertimento e shopping. Prima della pandemia erano oltre 2,1 milioni gli inglesi che sceglievano il nostro Paese durante i mesi di luglio, agosto e settembre, prediligendo non solo le città d’arte, ma anche le campagne italiane.