Sardegna: scaduta l’ordinanza, da oggi si entra senza tampone

12:54

La norma non è stata rinnovata. Il che significa che ieri era l’ultimo giorno in cui era necessario un tampone negativo per raggiungere la Sardegna.

Da oggi cambiano dunque le regole per raggiungere l’isola e si superano le norme inserite dall’ordinanza che obbligava, in deroga alla normativa nazionale, a esibire un test covid-negativo per accedere all’isola. Come precisa corriere.it al momento non si sa ancora se la Regione abbia intenzione di introdurre nuove normative per i turisti in arrivo.



Le nuove norme

Anche per la Sardegna dunque, a meno di ulteriori decisioni nelle prossime settimane, varranno le stesse regole previste per gli spostamenti in Italia. Le norme prevedono il libero spostamento all’interno del territorio nazionale tra regioni di fascia gialla o bianca, senza bisogno di esibire il green pass che entrerà in vigore dal primo luglio e che dovrà essere definito da un nuovo Dpcm, probabilmente entro la fine di questa settimana.