Volagratis: dai caicchi a Venezia ai Sassi di Matera è boom di esperienze extralberghiere

21:00

Spazio, sicurezza, libertà e anche e soprattutto esperienza. Gli italiani che stanno programmando le proprie vacanze cercano strutture extralberghiere che permettano loro di vivere in un’atmosfera differente, lasciando a casa problemi e quotidianità.

Lo dice l’osservatorio di Volagratis, che evidenzia come appartamenti, aparthotel, ville in campagna, guest houses, bed&breakfast abbiano registrato un vero boom nelle ricerche di alloggi insoliti, con un +153% da aprile a maggio 2021.



Fra le molte possibilità offerte della Penisola, Volagratis mette in evidenza i b&b nati nei Sassi di Matera, che danno modo di vivere un’esperienza unica a contatto con la storia e il passato del posto, o gli antichi monasteri e i vecchi conventi immersi nelle campagne dell’Umbria, trasformati in b&b ma anche in resort di lusso, che permettono di vivere qualche giorno lontani dallo stress.



E ancora, nei trulli di Alberobello in Puglia trasformati in curatissimi appartamenti o nelle masserie del Salento, che regalano esperienze uniche e a contatto con il territorio, dalla raccolta delle olive ai corsi di cucina.



A Venezia è possibile dormire in un caicco dotato di ogni comfort che permette non solo di ammirare la città da un nuovo punto di vista, ma anche di vivere un’esperienza autentica a contatto con l’acqua; in Piemonte in agriturismi che offrono esperienze enologiche e enogastronomiche; in Trentino Alto Adige hotel, campeggi e resort mettono a disposizione dei propri ospiti avventurose e affascinanti treehouse.



In Toscana, infine, esistono fattorie che trasformate in strutture extralberghiere sono pronte a coniugare l’esigenza del riposo, tra terrazza e giardino, con la vita di mare o la visita alle vicine città d'arte.