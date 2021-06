L’Europa corregge la mappa: Italia quasi tutta in zona verde

12:24

La mappa europea del rischio Covid in Italia viene rivista: la Penisola passa così quasi interamente in zona verde, con le sole eccezioni di Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

A decretarlo è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ovvero l’Ecdc che, come riporta ilsole24ore.com ha corretto la mappa sull’incidenza del Covid e il tasso dei contagi.



La suddivisione in zone a livello europeo determina le raccomandazioni per le restrizioni di viaggio.



Per quanto riguarda il panorama del Vecchio Continente, a essere versi sono anche le regioni centro-orientali del continente (ad eccezione di un land tedesco); Croazia e Slovenia sono invece in giallo. Le uniche aree rosse sono l’Olanda e alcune zone di Svezia e Spagna.