10:25

Roma si candida a ospitare Expo 2030. In una lettera inviata al premier, Mario Draghi, Virginia Raggi e i candidati sindaci Roberto Gualtieri, Enrico Michetti e Carlo Calenda hanno chiesto di proporre la Capitale come location per l’Esposizione Universale del 2030.

Un’operazione che, secondo quanto sottolineato dai candidati nella missiva riportata su ilsole24ore.com, può rappresentare “una grande opportunità per il rilancio definitivo di Roma come importante metropoli internazionale, in grado di attrarre investimenti, proporre al mondo grandi progetti di innovazione e rigenerazione urbana, rilanciare il lavoro e l’economia dell’intero Paese”.



“Abbiamo la possibilità di coniugare due eventi eccezionali come il Giubileo del 2025 e l’Expo 2030. Non possiamo perdere un’occasione irripetibile. E noi siamo pronti a lavorare insieme per coglierla”.