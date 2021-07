08:04

Novità in arrivo per gli ingressi in Sardegna. La regione sarebbe infatti in procinto di ripristinare i controlli agli arrivi nei porti e negli aeroporti. La vicepresidente della Regione Alessandra Zedda, in un’intervista rilasciata a Tg4 ripresa dall'Ansa avrebbe infatti anticipato che il governatore Christian Solinas sarebbe prossimo a firmare una nuova ordinanza.

Pubblicità

"Serve una stretta, pur senza ricorrere a estremismi perché la nostra è una Regione che punta sul turismo - ha spiegato Zedda - ma la prevenzione deve continuare, quindi anche il nostro presidente sta pensando ad un provvedimento per intensificare i controlli e ripartire con i tamponi anti Covid negli scali".



Si tratterebbe di un’ordinanza simile a quella emessa in Sicilia da Nello Musumeci, "Anche se sarebbe importante intraoprendere un'azione corale nazionale; ci deve essere una presa d'atto da parte di tutti per avere un comportamento unitario".