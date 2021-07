Toscana, le isole fanno rete per il turismo

13:27

Migliorare la gestione del turismo nell’Arcipelago Toscano promuovendo progetti di rete che valorizzino le tipicità, dall’enogastronomia alla natura. È l’obiettivo del progetto Turismo e Formazione per l’Arcipelago Toscano, promosso da Anci Toscana e Confesercenti Toscana, in collaborazione con Cst Firenze. Un percorso di sei incontri rivolti a operatori e comunità locali, per migliorare servizi, organizzazione e gestione del turismo, e che si è concluso con la rassegna ValorizzArcipelago, evento tenuto all’Isola d’Elba in presenza e via streaming.

Il gruppo di lavoro ha delineato una proposta turistica esperienziale, unendo enogastronomia e attività outdoor, da realizzarsi nelle 3 isole principali, attraverso l’organizzazione di un ‘Festival dell’Arcipelago’, della durata di una settimana, collocato temporalmente a ridosso o subito dopo i mesi di alta stagione, per favorire l’ampliamento della stagione turistica... (continua su HotelMag)