Sicilia Outlet Village aperto ad agosto nel segno dello shopping e del relax

Resterà aperto per tutto il mese di agosto, Ferragosto compreso, il Sicilia Outlet Village. Lo shopping center accoglierà visitatori e turisti tutti i giorni, dalle 10 alle 21.

Nel mese clou dell’alta stagione estativa il Village si propone di offrire giornate di relax&shopping, con un’ampia scelta di proposte merceologiche a prezzi vantaggiosi, ma anche di esperienze per i membri dei programmi fedeltà.



Agli iscritti al programma Loyalty, il village garantirà una serie di vantaggi presso strutture ricettive e realtà italiane d’eccellenza legate alla cultura, al food e al turismo.



Attraverso l’iscrizione al Vip Club, tramite sito, app o presso l’Info point del Village, i clienti avranno da subito accesso ad una serie di sconti e benefit presso partner di eccezione come ristoranti stellati, cantine, hotel di lusso, spa e esperienze sul territorio.



Food

Per gli appassionati del cibo d’autore, inoltre, Sicilia Outlet Village propone agli scritti al proprio Vip Club un’ampia selezione di ristoranti gourmet come Kisté, nel centro storico di Taormina, o La Capinera, una stella Michelin sul mare di Taormina. A Ortigia, cuore storico di Siracusa, si potranno degustare le proposte del ristorante La Terrazza sul Mare.



Per gli amanti del vino, Sicilia Outlet Village si unisce a due cantine d’eccellenza: Florio, a Marsala, e Terre di Noto, nell’omonimo borgo.



Relax

Per chi cerca relax, il village ha stretto partnership con il gruppo Domina Resort (per le strutture di Palermo, Lago di Garda e Sharm el Sheikh) e con il Four Points by Sheraton ad Aci Castello.



Tante le proposte anche per chi ama l’avventura e le esperienze all’aria aperta, come i tour in veliero alle isole Egadi, o il trekking sull’Etna proposti dal tour operator SiciLife.



Per chi ama la natura, infine, tra i partner del programma loyalty, c’è il Parco Botanico e Geologico Gole Alcantara, che propone una vasta gamma di attività adatte a tutta la famiglia. Grazie alla partnership con la piattaforma Sicilying, inoltre, i membri del Vip Club potranno organizzare giri in pista a bordo di una Ferrari o provare il flyboard.



Per tutto il periodo estivo saranno garantiti collegamenti extra da e per le principali località turistiche dell’isola tra cui Taormina e Cefalù.