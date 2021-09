Nuova mappa Ecdc: Lazio in zona rossa, la Campania torna arancione

08:47

Cambia di nuovo lo scenario del rischio epidemiologico in Europa. L’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) ha rilasciato una nuova mappa, che vede colorarsi di rosso una nuova regione italiana. Si tratta del Lazio, che si aggiunge quindi a Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Torna in arancione, invece, la Campania. Nella stessa zona di rischio il resto della Penisola.



La mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie prende in considerazione l’incidenza dei casi di Covid-19 a 14 giorni ogni 100mila abitanti, insieme al tasso di positivi sui test effettuati e ha l’obiettivo di segnalare il livello di rischio per gli spostamenti nelle diverse aree in Europa.