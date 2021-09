Convention Bureau di Napoli, accordo con Coop Taxi per i congressi

16:21

Garantire un servizio di alta qualità a tutti coloro che prenderanno parte ai congressi cittadini. Questo l’obiettivo della convenzione appena siglata da Convention Bureau di Napoli e la Coop Taxi Campania.

“È la prima volta che viene realizzato un accordo di questo genere a Napoli e siamo sicuri che sarà molto produttivo – dichiara in una nota la direttrice del Cbn, Giovanna Lucherini -. Sarà un valore aggiunto sia durante lo svolgimento di un congresso, sia per arricchire l’offerta di servizi disponibili quando Napoli verrà candidata come destinazione di un evento”.



“Vogliamo offrire un servizio che sia efficiente e possa anche soddisfare le esigenze del singolo cliente”, spiega Ciro Ottaviano, responsabile di Coop Taxi. Tra i servizi garantiti agli utenti, la possibilità di pagamento con pos o l’utilizzo del wi-fi a bordo vettura.