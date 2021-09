La street culture di Banksy di scena al Fidenza Village

13:25

Fidenza Village, partner principale dell’esposizione ‘Banksy. Building castles in the sky’ presenta ‘The Art Street. Discover People, Culture and Fashion, un percorso espositivo che omaggia l’arte urbana e trasforma il Villaggio in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla street culture.

Sei artisti da tutto il mondo arrivano a Fidenza Village per reinventare creativamente il Villaggio e le sue architetture. Pittura, aerografo o tecniche digitali: tutte le esperienze prendono vita tra murales, live performance e installazioni site-specific.

“Con il progetto The Art Street. Discover People, Culture and Fashion vogliamo confermare il nostro doppio impegno nei confronti del talento e dei nostri ospiti, ai quali vogliamo offrire una destinazione che proponga durante tutto l’anno esperienze legate non solo allo shopping ma anche alla cultura, all’arte e alla valorizzazione nel territorio in cui si trova Fidenza Village” ha commentato Edoardo Vittucci, business director di Fidenza Village.



Gli artisti esprimeranno la loro creatività in un calendario di appuntamenti live aperti a tutti.

Fidenza Village ospita anche Piccolo Decalogo Bansky, un percorso di approfondimento della mostra su Banksy di Palazzo Tarasconi a Parma.

“La partnership con la mostra Banksy Building Castles in the Sky - aggiunge Davide Rampello, direttore artistico di Fidenza Village - riflette la volontà di portare l’arte e la forza evocativa dei suoi interpreti contemporanei fuori dai confini convenzionali e di rendere la street art accessibile nel suo contesto più appropriato, quello urbano del villaggio, confermando ancora una volta la coscienza civica promossa da Fidenza Village e la vocazione a posizionarsi nel proprio territorio come vera e propria “Impresa di divulgazione culturale”.