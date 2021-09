Piste da sci verso la riapertura: arriva il protocollo

14:35

Hanno perso una stagione intera lo scorso inverno e mezza stagione l’anno precedente. Ma ora potrebbero ripartire. Arriva il protocollo per gli impianti di sci, uno dei settori più colpiti dalle misure anti Covid.

Come riporta rainews.it, le norme comprendono il gren pass per l’accesso agli impianti di risalita (ovviamente per gli over 12), oltre alla spinta alle vendite online per evitare assembramenti alla cassa.



Inoltre sono previsti percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno 1 metro. Per quanto riguarda la capienza, le seggiovie potranno lavorare al 100% ma con obbligo di mascherina; la portata è ridotta all’80% nel caso in cui vengano utilizzate con le cupole paravento. Per le cabinovie e le funivie la capienza massima è fissata all’80%, con obbligo di mascherina.



L'accordo porta la firma di Federazione italiana sport invernali (Fisi), Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), Federfuni Italia, Associazione maestri sci italiani (Amsi) e Collegio nazionale maestri (Colnaz).